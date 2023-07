Calciomercato Atalanta, accordo con lo United per Hojlund: cifre clamorose

CalcioWeb

Il segnale c’era stato nelle scorse ore. L’assenza di Rasmus Hojlund nell’amichevole fra Atalanta e Bournemouth aveva il sapore di un addio imminente. E così sarà. Nelle prossime ore Hojlund sarà un nuovo calciatore del Manchster United. Dopo diversi giorni di trattative serrata, Atalanta e ‘Red Devils’ hanno trovato l’accordo per la cessione del bomber danese che dopo appena una stagione si appresta a salutare la Serie A.

Le cifre

L’Atalanta, è risaputo, è una bottega cara. I suoi talenti, scovati come hidden gem e rivenduti come gioielli certificati, vanno pagati a peso d’oro. E Hojlund è probabilmente il più luccicante di tutti. Prelevato per 17 milioni dallo Sturm Graz la scorsa estate, Rasmus Hojlund sarà ceduto al Manchester United per 75 milioni + 10 di bonus. Una plusvalenza divina, degna della ‘Dea’.