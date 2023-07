Calciomercato Milan, è fatta per il vice-Giroud: sabato le visite mediche

CalcioWeb

Colpo a sorpresa in attacco del Milan. La dirigenza rossonera continua a scatenarsi dopo la cessione di Tonali al Newcastle e nelle ultime ore ha chiuso la trattativa per il vice-Giroud. Le trattative per Scamacca e Morata non hanno avuto esito positivo e i rossoneri hanno deciso di chiudere l’affare per Noah Arinzechukwu Okafor, calciatore svizzero del Salisburgo e della nazionale svizzera. Almeno inizialmente sarà l’attaccante di riserva del francese con possibilità di giocare anche da titolare.

Noah Arinzechukwu Okafor è un calciatore svizzero classe 2000. Nato a Binningen da padre nigeriano e madre svizzera, è una punta centrale con possibilità di disimpegnarsi anche in zona esterna in un tridente. Si tratta di un calciatore forte fisicamente e dotato di una buona velocità.

Cresciuto nelle giovanili del Basilea, poi il salto in prima squadra nel 2018. Si dimostra un calciatore prezioso per la squadra, poi la definitiva consacrazione nel 2020. Passa al Salisburgo e diventa un punto di riferimento per la squadra, anche dal punto di vista realizzativo. Nel curriculum può già vantare presenze con la maglia della Nazionale svizzera. Adesso il Milan, l’affare è chiuso per una cifra di circa 15 milioni di euro e le visite mediche sono state programmate per la giornata di sabato.