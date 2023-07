Caos in Serie B, Balata: “la vicenda del Lecco è una vergogna”

CalcioWeb

In Serie B continua a tenere banoco il caso del Lecco, escluso dal campionato cadetto per la presentazione in ritardo dei documenti dello stadio. “Il Lecco non era un’associata della B. Credo che questa roba sia una vergogna: aspetteremo e adempiremo alle decisioni dei giudici”. Sono le dichiarazioni di Mauro Balata, presidente della lega di Serie B, all’uscita dal consiglio federale.

“C’è stato lo spostamento, deciso il 27 aprile dalla Lega Pro, delle gare dei playoff che non erano ancora iniziati, sapendo che in quel momento, a novembre 2022, un comunicato federale stabiliva gli step per procedere con gli adempimenti relativi all’iscrizione. Ora, nel momento in cui si definisce tutto questo, si va a collocare la finale di ritorno il 18 giugno, quindi successivamente alla scadenza per la dimostrazione dei criteri infrastrutturali prevista per il 15 giugno. Fatevi una domanda e datevi una risposta”, continua Balata.

Poi ancora: “ma una sola riflessione la voglio fare: la Serie B ha un piano con valenza di natura industriale, con obblighi verso i licenziatari, verso gli sponsor e verso i club. Non si può pensare che i giudizi sulle ammissioni ai campionati finiscano dopo le competizioni sportive e che le competizioni sportive debbano soffrire questo genere di tempistica è una cosa che va risolta”.