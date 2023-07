Cremonese, la cartina della città di Cremona sulla maglia da trasferta | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

L’ultima stagione in casa Cremonese si è conclusa con l’amara retrocessione nel campionato di Serie B. L’attesa per l’inizio del prossimo campionato è altissima e la squadra è stata costruita con l’intenzione di lottare per la promozione diretta in massima categoria. Nel frattempo la dirigenza ha presentato la maglia da trasferta.

Dopo il lancio del kit Home, la Cremonese ha svelato la maglia Away della stagione 2023/24 e presto sarà disponibile sullo store online del club. Realizzata dallo sponsor tecnico Acerbis, la nuova maglia è realizzata in tessuto computer jacquard riciclato (MFRP-TEX, le cui iniziali stanno per “Made From Recycled Polyester”): per un futuro migliore e senza sprechi, il capo contiene infatti fibre di poliestere riciclato.

Bianca con richiami grigiorossi, è caratterizzata dalla stampa della cartina della città di Cremona a simboleggiare il forte legame tra la città e la squadra. La personalizzazione è realizzata con transfer effetto 3d Acerbis sul petto e maniche di colore nero, patch in silicone del team, transfer interno collo con denominazione tessuto, Acerbis Authentic Label e transfer MFRP-TEX di colore argento a fondo maglia.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della maglia da trasferta della Cremonese e l’omaggio alla città di Cremona.