Fabinho in Arabia Saudita: il trasferimento rischia di saltare a causa dei cani

È davvero difficile dire di no alle proposte dall’Arabia Saudita. Sono stati davvero pochi i calciatori che si sono concessi il lusso di rifiutare una delle proposte multimilionarie provenienti dalle squadre della Saudi League. Un no potrebbe arrivare da Fabinho, centrocampista brasiliano ex Liverpool che, nonostante l’accordo quadriennale da quasi 50 milioni con l’Al-Ittihad, potrebbe far saltare tutto.

Una questione di cuore alla base della possibile decisione. No, nessun ritorno di fiamma con ‘Reds’. Il motivo riguarda dei membri imprescindibili della sua famiglia che potrebbero mettere il veto sulla trattativa: i suoi bulldog francesi!

Cani pericolosi

Il governo saudita considera i bulldog francesi come razza pericolosa e aggressiva, al pari di rottweiler e pitbull. È consentito averne solo uno nel caso sia addestrato come guida per persone con disabilità. Un grosso problema per Fabinho e la sua famiglia che senza cani non si muovono. L’Al-Ittihad ha fatto pervenire al governo saudita una richiesta per un permesso speciale affinchè il calciatore possa portare i propri cani senza incorrere in problemi legali. Il trasferimento è in bilico.