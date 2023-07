Gol meraviglioso di Luka Romero: il Milan ko a testa alta contro il Real | VIDEO

CalcioWeb

Ottima prestazione del nuovo Milan nella sfida pre-campionato contro il Real Madrid. La squadra di Stefano Pioli si candida ad una stagione da grande protagonista ed il segnale contro i Blancos è stato incoraggiante. I rossoneri si affidano subito ai nuovi Loftus-Cheek e Pulisic, poi l’ingresso con gol di Luka Romero. Il Real Madrid risponde con Bellingham alle spalle di Diaz e Joselu.

Partenza fortissima del Milan che passa in vantaggio con un colpo di testa di Tomori. Al 32′ Messias è costretto al cambio per infortunio, al suo posto Luka Romero. Passano appena 10 minuti e l’ex Lazio è protagonista di un gol meraviglioso dalla distanza. Positivo anche il rendimento di Loftus-Cheek, autore di una bella giocata in occasione del raddoppio dei rossoneri.

Nel secondo tempo valzer di sostituzioni e due gol tra il 57′ e il 59′ con la doppietta di Valverde. Prima l’errore di Sportiello, poi di Tomori. All’84’ è Vinicius a siglare il gol del definitivo 2-3.