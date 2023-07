L’influencer trans accusa Neymar: “sesso con un uomo e feste durante il Covid”

CalcioWeb

Neymar torna nuovamente nell’occhio del ciclone per questioni extracalcistiche. Il talentuoso numero 10 del PSG è finito al centro di una nuova querelle di gossip legata alle scottanti rivelazioni che Sophia Barclay, famosa influencer trans brasiliana, ha rivolto nei suoi confronti.

Le rivelazioni

Secondo Barclay, Neymar avrebbe organizzato delle feste clandestine durante il periodo della pandemia da Coronavirus, quando vigevano regole abbastanza ferree sul distanziamento sociale e il divieto di organizzare incontri privati, party e quant’altro. Barclay racconta che Neymar, durante una di queste feste, sarebbe andato a letto anche con un uomo: “hanno fatto l’amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti“. Per tenere segreta la serata Neymar avrebbe fatto firmare una clausola di riservatezza.