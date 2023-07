Inter-Al Nassr 1-1: Frattesi si presenta con il botto | VIDEO

CalcioWeb

L’Inter continua la fase di preparazione in vista dell’inizio della stagione 2023/2024. La dirigenza è concentrata sul fronte calciomercato con l’idea di costruire una squadra forte e migliorare il risultato della scorsa stagione in Serie A. In entrata sono arrivati calciatori del calibro di Frattesi e Thuram, in uscita i pesantissimi addii di Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko e Lukaku.

La squadra di Simone Inzaghi non è andata oltre l’1-1 in amichevole contro l‘Al Nassr di Cristiano Ronaldo. I nerazzurri si sono schierati con Bisseck in difesa, a centrocampo Frattesi e Gosens e in attacco la coppia formata da Martinez e Correa.

La prima occasione è per Talisca, respinge il portiere nerazzurro Stankovic. Ci prova Cristiano Ronaldo, poi l’Al Nassr passa in vantaggio con Ghareeb su assist del solito Talisca. La reazione dell’Inter è immediata, prima Lautaro sfiora il palo poi Correa si divora il pareggio. Al 45′ arriva il pareggio: cross perfetto di Dumfries e colpo di testa vincente di Frattesi.

Nel secondo tempo entrano Acerbi, Darmian, Dimarco, Cuadrado, Sensi, Asllani e Thuram. Partenza sprint per i nerazzurri e occasioni con Sensi e Lautaro. Ancora cambi per l’Inter e all’82’ occasione per l’Al Nassr. Finisce 1-1.

𝓛𝓪 𝓹𝓻𝓲𝓶𝓪 𝓿𝓸𝓵𝓽𝓪 𝓷𝓸𝓷 𝓼𝓲 𝓼𝓬𝓸𝓻𝓭𝓪 𝓶𝓪𝓲 ⚫🔵

Primo gol con la maglia dell’Inter per Frattesi ⚽#Frattesi #AlNassrInter #DAZN pic.twitter.com/HYEhI3SBaA — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 27, 2023