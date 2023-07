Inter Miami, è Messi-show: doppietta e assist contro Atlanta | VIDEO

Impatto impressionante di Leo Messi con la nuova maglia dell’Inter Miami. L’argentino continua a regalare spettacolo e trascina la squadra con gol e grandi prestazioni. E’ andata in scena la partita della Leagues Cup e il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

Uno-due micidiale dell’Inter Miami tra l’8′ e il 22′: l’ex Psg si esalta e firma una grande doppietta. L’Inter Miami viaggia sulle ali dell’entusiasmo e firma il tris con Robert Taylor. Al 53′ è ancora il finlandese a chiudere i conti su assist del solito Messi.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023