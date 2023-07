La Juventus rovina i piani dell’Inter, duello sulla fascia: coinvolte 3 squadre

CalcioWeb

Juventus e Inter continuano a incrociare le rispettive strategie di mercato. Obiettivi comuni, azioni di disturbo, veri e propri ‘dispetti’ stanno caratterizzando queste settimane di un luglio caldissimo non soltanto dal punto di vista climatico. In attesa di conoscere il futuro di Lukaku, ormai lontano dai nerazzurri e proprio nel mirino dei bianconeri, si profila un nuovo duello di mercato, questa volta sulla fascia sinistra.

La Juventus è alla ricerca di un terzino che possa sostituire Alex Sandro, ma che possa fare anche l’esterno di centrocampo in un modulo con la difesa a tre in alternativa a Kostic. All’Inter serve solo la seconda opzione, un vice Di Marco in caso di partenza di Gosens. Altre tre le squadre coinvolte in un valzer davvero interessante.

Duello per Carlos Augusto

L’obiettivo comune delle due squadre è Carlos Augusto, esterno brasiliano del Monza che tanto bene ha fatto nella passata stagione. Il costo è abbordabile, circa 15 milioni, con i brianzoli che ascoltano l’eventuale inserimento di giovani prospetti interessanti. La Juventus ha chiesto informazioni, l’Inter aveva mostrato interesse ma non si è mossa con decisione.

Il Monza si è già tutelato con l’arrivo di Kyrakopoulos dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto. I neroverdi, a loro volta, hanno occupato lo slot sulla fascia sinistra con Vinà in uscita dalla Roma, prestito con opzione. Adesso tocca a Carlos Augusto: quale sarà il suo futuro?