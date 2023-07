Lecco escluso, il presidente: “andremo al Tar, non escludo Serie B a 21-22 squadre”

CalcioWeb

E’ sempre più caos nel campionato di Serie B. Sono arrivate oggi le decisioni del Collegio di Garanzia: respinto il ricorso della Reggina, accolto invece quello del Perugia contro il Lecco. E’ un vero e proprio ribaltone soprattutto per l’esclusione del Lecco che adesso preannuncia battaglia.

Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, ha commentato così, a Nicolò Schira: “andremo al TAR. Qualcuno di importante forse non ci vuole in Serie B, ma non molliamo di un centimetro. Non escludo un cambio di format con una B a 21-22 squadre. Siamo fuori al momento per colpe non nostre…”.