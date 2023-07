Luis Alberto ha perso la pazienza? Il messaggio social fa tremare la Lazio | FOTO

CalcioWeb

“C’è un limite oltre il quale la pazienza smette di essere una virtù“. Luis Alberto lo scrive in perfetto italiano, su sfondo nero, con tanto di manina che saluta. E i tifosi della Lazio tremano. Il messaggio è criptico, volutamente criptico, ma si sa che in piena estate ogni parola detta, e soprattutto non detta, dai calciatori viene collegata al mercato.

Il calciomercato della Lazio stenta a decollare. Dopo l’addio di Milinkovic-Savic i biancocelesti si ritrovano indeboliti. La mancanza del DS Tare ha rallentato sicuramente le operazioni e il solo arrivo di Castellanos come vice Immobile non può di certo bastare. Sembra vicinissimo Sow dall’Eintracht Francoforte, potrebbe arrivare uno fra Zakharyan e Kamada. Basteranno a far cambiare idea a Luis Alberto?