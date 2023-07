Lukaku: “mai forza Juventus, non credo che l’affare si farà” | VIDEO

CalcioWeb

E’ destinato a saltare l’affare per il passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus. Il belga è reduce dalla rottura definitiva con l’Inter e la conferma in nerazzurro è da escludere definitivamente. Il calciatore è di proprietà del Chelsea e sono in corso alcune trattative sul fronte calciomercato.

L’operazione più calda sembrava quella con la Juventus di Massimiliano Allegri, alla ricerca di un calciatore forte in grado di fare la differenza anche e soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Le indicazioni sul possibile passaggio in bianconero sono arrivate direttamente dall’attaccante: prima una smorfia, poi il gesto del no e infine “mia forza Juve”: sono le risposte del belga a un tifoso dell’Inter e pubblicate sul profilo Tik Tok di Mauro Chiffi, un tifoso nerazzurro che vive a Bruxelles. A questo punto sembra molto difficile il passaggio di Lukaku alla Juventus: “non credo che l’affare si farà”, la conferma del calciatore.