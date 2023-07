Juventus, Giuntoli vola in Inghilterra: non solo Lukaku, il colpo è doppio

CalcioWeb

E’ partita la missione in Inghilterra di Cristiano Giuntoli con il chiaro obiettivo di regalare al tecnico Massimilino Allegri innesti di un certo spessore. Si avvicina l’inizio di una stagione importantissima per la Juventus, chiamata a riscattate il deludente rendimento degli ultimi mesi e proprio il tecnico livornese non potrà permettersi un altro passo falso. Le strategie del club bianconero sono chiare e l’idea è chiudere tre trattative al massimo entro i primi giorni di agosto.

La prima operazione non è un mistero e riguarda l’ex Milan Franck Kessie, centrocampista attualmente al Barcellona. I bianconeri hanno presentato l’offerta in prestito con diritto di riscatto e la Vecchia Signora è in attesa di una risposta definitiva.

Il blitz di Giuntoli in Inghilterra

Cristiano Giuntoli è partito verso l’Inghilterra con l’intenzione di chiudere due trattative. La prima riguarda ovviamente Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea in uscita dai Blues. Il belga è reduce dalla rottura con l’Inter e la soluzione Juventus è in prima fila. L’ex United è il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri e l’intesa tra club è stata raggiunta per 40 milioni di euro.

Torna alla ribalta anche il nome di Timothy Castagne del Leicester. Il tecnico bianconero continua a chiedere l’arrivo di calciatori di esperienza e l’idea è quella di completare la batteria degli esterni con l’arrivo dell’ex Atalanta: da una parte Kostic e Cambiaso, dall’altra Weah e Castagne. L’accordo tra la Juventus e il calciatore è stato raggiunto da tempo, il blitz di Giuntoli è destinato a chiudere il cerchio anche con il club inglese.