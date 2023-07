Maguire sbaglia, Onana impazzisce: corsa furiosa e rimprovero | VIDEO

CalcioWeb

Inizia in maniera grintosa la nuova avventura di Andre Onana al Manchester United. L’estremo difensore camerunese, prelevato dall’Inter per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro, è stato scelto per dare solidità e qualità a un reparto che fin troppo spesso ha mostrato enormi lacune difensive e di concentrazione.

E il lavoro da fare sembra parecchio. Onana è stato protagonista di un video che coinvolge anche Harry Maguire. Durante l’amichevole contro il Borussia Dortmund, il difensore centrale, spesso preso di mira per qualche goffo errore durante la sua carriera, ha sbagliato la gestione di un pallone che ha dato vita al contropiede dei teschi che sono andati vicinissimi al gol. Una gran parata di Onana ha evitato il possibile 1-3.

Scampato il pericolo, Onana è corso via dalla porta, in maniera alquanto forsennata, rincorrendo il povero Maguire per urlargli qualcosa. Un siparietto, per certi versi, molto divertente che è diventato ben presto virale sui social.

