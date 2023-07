Napoli, coro contro la Juventus: De Laurentiis si scatena | VIDEO

CalcioWeb

Il Napoli continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione e il chiaro obiettivo è quello di confermare la vittoria dello scudetto. L’addio con Spalletti è stato doloroso e il club azzurro ha deciso di affidare la panchina a Rudi Garcia.

La dirigenza è concentrata sul calciomercato e sono continui i contatti per chiudere l’arrivo del sostituto di Kim. Tutte le offerte per Osimhen sono state rispedite al mittente e sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. Previsti almeno altri due arrivi, soprattutto un attaccante esterno in grado di garantire soluzioni importanti nel reparto avanzato.

Il Napoli si trova a Castel di Sangro ed un VIDEO è diventato virale nelle ultime ore. “Chi non salta è juventino”, è il solito coro intonato dai supporter azzurri. La reazione di De Laurentiis non è passata inosservata: si è tolto gli occhiali da sole e ha iniziato a saltellare e cantare, come conferma un video ripreso dalle tribune.