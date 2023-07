Napoli, ecco il botto! Accordo con Tetê: età, caratteristiche e carriera | FOTO

CalcioWeb

E’ pronto ad infiammarsi anche il calciomercato del Napoli. I campioni d’Italia in carica si sono attivati nelle ultime ore e sono nella fase finale almeno due trattative per l’allenatore Rudi Garcia. La prima mossa pesante in fase di trattative è stata la cessione di Kim al Bayern Monaco e nelle casse del casse del club azzurro sono finiti circa 60 milioni della clausola rescissoria.

Il Napoli continua la ricerca ad un sostituto all’altezza e si preannuncia un testa a testa. Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo con il calciatore austriaco Danso per un triennale da quattro milioni di euro a stagione. I dirigenti sono adesso in contatto con il Lens per provare a chiudere la trattativa. L’alternativa porta a Maximilian William Kilman, calciatore inglese di origini ucraine del Wolves.

Napoli, ecco il botto: accordo con Tetê

Il primo grande colpo per il nuovo Napoli di Rudi Garcia arriva in attacco. E’ stato raggiunto l’accordo per il trasferimento in Italia del calciatore brasiliano Tetê. Secondo le ultime notizie l’intesa è stata raggiunta per un triennale. Il 23enne ha già dato l’ok al trasferimento e potrebbe liberarsi a titolo gratuito dopo il ritorno allo Shakhtar. In scadenza a dicembre 2023, il brasiliano potrebbe sfruttare la legge della FIFA che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi.

Tetê è un calciatore brasiliano classe 2000. E’ un attaccante esterno di destra e potrebbe completare il reparto con Kvara e Osimhen. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare anche da trequartista e in zona leggermente arretrata. Il suo piede preferito è il sinistro e si è dimostrato bravo a rientrare per il tiro. E’ veloce e in grado di saltare l’uomo con velocità. Il suo punto di forza è proprio il dribbling. Nel corso della carriera ha indossato le maglie anche di Lione e Leicester, più tutta la trafila della Nazionale brasiliana.