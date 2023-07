Pazza idea in Serie A: proposto l’attaccante Mason Greenwood

CalcioWeb

Un’altra trattativa a sorpresa sul fronte calciomercato. Le operazioni per la sessione estiva sono sempre più calde ed i club sono pronti ad ufficializzare altri colpi. Un calciatore destinato a cambiare maglia già in questa sessione di calciomercato è Mason Will Greenwood, calciatore inglese di origini giamaicane classe 2001.

E’ un calciatore molto giovane del Manchester United con importanti margini di miglioramento. Si tratta di un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico per la possibilità di giocare in diversi ruoli dell’attacco: da esterno destro a prima punta e alle spalle di un attaccante forte fisicamente. E’ un calciatore bravo ad attaccare la profondità, veloce e con capacità nell’uno contro uno. E’ stato paragonato a Robin van Persie.

Greenwood in trattativa per l’arrivo in Serie A

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe essere nel campionato di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni l’inglese potrebbe rientrare in una trattativa più ampia con l’Atalanta, già in contatto per il passaggio ai Red Devils di Hojlund.

Greenwood è reduce da problemi dal punto di vista personale ed è intenzionato a cambiare aria per rilanciarsi. Secondo notizie provenienti dall’Inghilterra i Red Davils avrebbero “offerto il giocatore come parte di uno scambio per Rasmus Højlund durante i colloqui con l’Atalanta, ma il club italiano ha insistito per un pagamento in contanti fissando il prezzo di 85,5 milioni di sterline”.