Svolta Serie A, i calciatori britannici diventano comunitari: si scatena il mercato

CalcioWeb

Svolta importante nel regolamento della Serie A. Il Coni ha dato l’ok alla FIGC per un’importante modifica del regolamento sul tesseramento dei calciatori extra-comunitari. A partire da oggi, quindi già con la nuova stagione 2023-2024, i calciatori di nazionalità britannica sono considerati comunitari, come già accadeva per gli svizzeri.

Una novità importante in grado di cambiare diverse dinamiche del mercato in entrata dei club di Serie A che potrebbero ritrovarsi uno slot in più da spendere per un extracomunitario, poter acquistare un nuovo calciatore senza occupare uno dei due slot e ritrovarsi qualche calciatore comunitario in più in rosa utile nei discorsi liste.

Come cambia il mercato della Serie A

La prima squadra a sorridere sarà senza dubbio il Milan. I rossoneri avevano occupato uno slot per gli extracomunitari con Ruben Loftus-Cheek e avevano dovuto abbandonare diversi obiettivi per destinare l’ultimo slot a disposizione per Chukwueze in dirittura d’arrivo. In questo modo, con Loftus-Cheek diventato comunitario, tornano di moda per i rossoneri gli obiettivi Taremi, Chukwuemeka e magari anche Kamada.

Potrebbe beneficiarne anche l’Inter in zona offensiva. I nerazzurri sognano l’arrivo di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal con passaporto americano e inglese, da oggi comunitario come Callum Hudson-Odoi, obiettivo della Lazio. I biancocelesti, dopo l’arrivo di Castellanos, hanno un solo slot per gli extra-comunitari e non dovranno impiegarlo per il talentuoso esterno del Chelsea che tanto piace a Sarri: nel mirino il russo Zakharyan. Il Napoli, infine, ha sondato il terreno per il difensore inglese Kilman, un nuovo nome ‘comunitario’ per il dopo Kim.