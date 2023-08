Atalanta, De Ketelaere subito decisivo: le reazioni esilaranti sui social | FOTO

CalcioWeb

E’ già il momento dei bilanci dopo la prima giornata del campionato di Serie A. In particolar modo si sono registrate le vittorie di Inter, Napoli, Juventus e Atalanta, tutte squadre in lotta per la vittoria dello scudetto. Colpo grosso della squadra di Gasperini sul difficile campo del Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2.

L’Atalanta è stata una grande protagonista sul fronte calciomercato, in entrata e in uscita. In attesa di definire le ultime operazioni, la piazza inizia ad esaltare Charles De Ketelaere. Arrivato dal Milan dopo una stagione molto deludente, il belga si è subito presentato con il botto.

L’ingresso del 22enne all’inizio del secondo tempo ha cambiato volto alla squadra, in termini di imprevidibilità e occasioni da gol. E’ stato proprio l’ex Milan a sbloccare l’incontro con un colpo di testa. I tifosi si sono scatenati sui social e i meme sono esilaranti con riferimento soprattutto al passato deludente al Milan. In alto la GALLERY con tutte le reazioni.