Benfica su Trubin, l’Inter cambia obiettivo: arriva sulle orme di Julio Cesar

CalcioWeb

La situazione legata ai portieri dell’Inter sembra essere piuttosto complicata. I nerazzurri hanno ceduto Onana, Handanovic e Cordaz nella stessa sessione di mercato, non di certo una mossa che si vede frequentemente in un club. L’Intero pacchetto degli estremi difensori dovrà essere formato da zero. Il primo arrivo è stato quello di Raffaele Di Gennaro (terzo portiere), riportato alla base dopo gli inizi di carriera nella primavera nerazzurra.

Per il ruolo di portiere titolare sembra ormai fatta per l’arrivo di Sommer. Il Bayern Monaco ha dato finalmente il via libera, l’Inter pagherà il cartellino del calciatore svizzero circa 6 milioni. Resta da sbloccare la situazione legata all’arrivo del secondo portiere, quello che nei piani dei nerazzurri dovrebbe crescere con calma alle spalle di Sommer e poi prendersi la titolarità una volta maturo.

Benfica su Trubin, l’Inter cambia obiettivo

Il prescelto per il ruolo di secondo portiere è Anatolij Trubin, 22enne dello Shakthar Donetsk. Gli ucraini vogliono 25 milioni, l’Inter non supera i 10, visto che il portiere potrebbe firmare a zero nel mese di gennaio e ha già detto sì ai nerazzurri. Sul calciatore è però piombato il Benfica, deciso a mettere sul piatto un’offerta economica superiore.

L’Inter si è dunque tutelata con un piano B, prima lettera del nome di Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano di 24 anni del Club Athletico Paranense. Il calciatore è attualmente impegnato in Copa Libertadores con il suo club (sconfitto 3-1 all’andata dal Bolivar): una possibile eliminazione renderebbe più semplice il trasferimento. Il club brasiliano chiede il pagamento della clausola da 60 milioni, valutazione ritenuta eccessiva: l’Inter ne offre 10 e ha il sì del calciatore che ha già parlato con la dirigenza.

Quando si parla di portiere brasiliano dell’Inter, i tifosi non possono far altro che ricordare Julio Cesar e l’epoca d’oro che ha portato fino al Triplete. L’augurio del tifo nerazzurro è che la storia si possa ripetere.