Bologna-Milan, i rossoneri passano l’intervallo in campo: il curioso motivo

Curioso episodio capitato al termine dei primi 45 minuti di gioco nel posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A fra Bologna e Milan. Al duplice fischio dell’arbitro, con i rossoneri avanti 0-2 grazie alle reti di Giroud e Pulisic, le squadre sono andate negli spogliatoio. O per meglio dire, la squadra. Infatti, solo il Bologna è sceso nel tunnel che porta nella pancia del Dall’Ara, il Milan è rimasto in panchina.

Il motivo è stato spiegato nello studio di DAZN poco più tardi. Secondo quanto riportato dall’inviato da bordocampo, i rossoneri hanno sfruttato l’opportunità che il regolamento offre di poter stare in panchina durante l’intervallo. A causa del troppo caldo negli spogliatoi, infatti, il Milan ha deciso di trascorrere la pausa in panchina con qualche grado in meno.