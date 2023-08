Calciomercato Milan, il Bayern Monaco punta un titolarissimo: pronta la maxi offerta

CalcioWeb

Il Milan è la squadra regina del mercato estivo della Serie A, nel quale ha piazzato diversi colpi di un certo spessore in grado di alzare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. A sbloccare la sessione di mercato estiva è stato il sacrificio di Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per 75 milioni più bonus, cifra ampiamente reinvestita con un po’ di extra budget in pieno stile “Player trading”, la nuova filosofia di mercato attuata dalla proprietà rossonera.

Un solo grande sacrificio, si era detto. Non c’è la necessità di privarsi di un altro gioiello, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile…

Bayern Monaco su Maignan

Dalla Germania arrivano voci insistenti riguardanti l’interesse del Bayern Monaco per Mike Maignan. Il giornalista della “Bild” Christian Falk ha parlato di un serio interesse da parte dei bavaresi di puntare sull’estremo difensore francese per sostituire Manuel Neuer. Il portiere tedesco, infatti, è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato lo scorso dicembre (si parla di un ritorno nel 2024) e non dà garanzie per il futuro anche per via dei suoi 37 anni.

Il Bayern vorrebbe fare un investimento sul presente e anche per il dopo Neuer. Per strappare “Magic Mike” al Milan servirà una cifra che oscilla fra gli 80 e i 100 milioni di euro, ma è difficile che i rossoneri si privino del portiere della Francia nella stagione attuale. L’alternativa per i bavaresi è Diogo Costa del Porto.