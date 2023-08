Napoli, colpo a sorpresa: è fatta per il mediano che ha marcato Messi

CalcioWeb

Nuovo rinforzo dal calciomercato per il Napoli Campione d’Italia. I partenopei piazzano un colpo a centrocampo. Fra i diversi nomi accostati alla squadra di Rudi Garcia, ne arriva uno a sorpresa. Secondo “Sky Sport” è fatta per l’arrivo di Jens Cajuste, mediano svedese classe 1999.

Il calciatore è stato prelevato dal Reims per circa 12 milioni di euro. In giornata sono previste le visite mediche. Nell’ultima stagione in Ligue 1, Jens Cajuste ha collezionato 31 presenze segnando 3 gol e 1 assist e ha affrontato senza sfigurare i campioni del PSG come Messi e Mbappè.