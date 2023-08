Addio in difesa, colpo in attacco: la Roma punta un protagonista della Serie A

CalcioWeb

Roger Ibanez sarà presto un calciatore dell’Al-Ahli. Il club saudita ha accontentato la Roma che per la cessione del calciatore chiedeva circa 35 milioni di euro. La conferma dell’addio è arrivata da Josè Mourinho in persona che sui social ha postato una foto con Ibanez con a corredo un saluto nel quale si legge: “sii felice garoto (ragazzo in portoghese, ndr). So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi offrire una cena ‘adeguata’ a me e allo staff. Goditi l’Arabia Saudita. Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore“.

Un bel messaggio, con una coda polemica. La battuta conclusiva è una chiara frecciatina alla società. A poco meno di due settimane dall’inizio della nuova stagione Mourinho chiede (almeno) un attaccante, un centrocampista e un difensore per completare la rosa.

Roma su Arnautovic

Quantomeno in attacco qualcosa si muove. La situazione relativa all’acquisto di Marco Leonardo resta in standby, non c’è ancora l’accordo sulle cifre: il Santos chiede 20 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, la Roma è salita a 18.

Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un attaccante che negli ultimi anni in Serie A ha giocato un ruolo da protagonista attirando l’attenzione di diverse big: Marko Arnautovic. La Roma arriverebbe fino a 4 milioni per il bomber austriaco, visti anche i 34 anni, una cifra poco utile al Bologna per trovare un sostituto di livello. Gli emiliani chiedono almeno 8-10 milioni.