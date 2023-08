Il Chelsea insiste per Vlahovic, lui vola a Monaco: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il nuovo corso di Cristiano Giuntoli, complici gli occhi attenti sul bilancio da parte dell’UEFA, non può prescindere da questa massima. La Juventus procede lentamente sul mercato e aspetta una cessione remunerativa per piazzare gli ultimi colpi e consegnare a Massimiliano Allegri una squadra in grado di ritornare almeno fra le prime quattro.

Il Chelsea insiste per Vlahovic

La cessione in questione sembra essere quella di Dusan Vlahovic. Il Chelsea, dopo l’infortunio di Nkunku che starà fuori diversi mesi, è tornato alla carica per il serbo. L’operazione è ben nota: scambio con Lukaku e conguaglio economico a favore della Juventus. Proprio questo il nodo: i ‘Blues’ offrono 20 milioni, la Juventus ne chiede 40. Con una proposta a rialzo si potrebbe chiudere. Incassato questo tesoretto la Juventus potrebbe muoversi per completare la rosa.

Vlahovic vola a Monaco di Baviera

Vlahovic intanto vola a Monaco di Baviera. Il bomber serbo, in passato, era stato accostato più volte al Bayern Monaco, ma l’attuale viaggio non nasconde dinamiche di mercato. Quantomeno, esse non sono prioritarie. Vlahovic si è recato a Monaco per una visita di controllo da uno specialista che lo sta seguendo per risolvere i problemi relativi alla pubalgia. Un controllo di routine, già programmato da tempo. Insieme all’attaccante anche il medico sociale della Juventus Marco Freschi. Previsto il rientro a Torino già in serata.