Colpo di scena Berardi, la frase dell’attaccante infiamma il mercato

CalcioWeb

Il futuro di Domenico Berardi al Sassuolo non è così scontato. L’attaccante neroverde è uno dei migliori nel campionato di Serie A e il calciomercato potrebbe regalare colpi di scena. Il 29enne è nel mirino dei maggiori club ed è in cima alla lista dei desideri della Lazio.

“È da tanti anni che sono qua e sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo quest’anno di partire meglio rispetto a quello passato. Abbiamo fatto un gran girone di ritorno ed è da lì che dobbiamo ripartire. Ci sono tanti giovani ma sono sicuro che faremo bene… se sarò qui, perché non lo so”, le dichiarazioni del calciatore in occasione della presentazione ufficiale della squadra per la stagione 2023/2024.

Poi le dichiarazioni di Dionisi: “Domenico ha un grande senso del dovere verso questa piazza e questi colori. Ha ottenuto grandi traguardi e fatto grandi numeri con questa maglia. La sua ambizione c’è sempre ma è normale in un giocatore come lui, però parla del campionato scorso e del futuro mettendo tutti i puntini sulle i visto che il mercato è aperto”.