Perchè l’Ascoli ha giocato in 8 contro il Cosenza? Tre rossi in 13 minuti!

Tre cartellini rossi sventolati alla stessa squadra, nel primo tempo, nell’arco di 13 minuti di gioco. Se non è un record è comunque un episodio alquanto singolare quello accaduto in Cosenza-Ascoli, partita valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. Protagonista l’arbitro Fourneau che ha espulso ben 3 giocatori ospiti.

Primo rosso estratto all’indirizzo di Falasco che, già ammonito, ha steso Tutino lanciato in contropiede al minuto 36. Al 41′ Buchel commette fallo da ultimo uomo su D’Urso e si becca il secondo cartellino rosso. Per la terza espulsione serve il Var: intervento di Forte su Fontanarosa a palla lontana, terzo rosso e Ascoli in 8 a fine primo tempo!