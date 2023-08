Cristiano Ronaldo show: doppietta, infortunio e vince l’Arab Cup | VIDEO

CalcioWeb

Una finale spettacolare all’Arab Cup, di fronte l’Al Hilal contro l’Al Nassr. Da una parte Koulibaly e Milinkovic-Savic, dall’altra Brozovic, Mane e Cristiano Ronaldo. Si va all’intervallo a reti inviolate, poi la gara svolta nella ripresa.

E’ Michael a sbloccare l’incontro, poi il rosso a Al Amri sembra chiudere definitivamente la partita. Per tutti ma non per Cristiano Ronaldo che decide di prendere sulle spalle la sua squadra. Prima trova il pareggio al 74′, poi decide la gara ai tempi supplementari. Nel finale anche l’infortunio del portoghese.

π‹πšπœπ«π’π¦πž… 𝐝𝐒 π π’π¨π’πšβ€ΌοΈ CR7 esce in barella ma dopo la doppietta e il triplice fischio nella finale di Champions League Araba, le lacrime, sono solo di gioia. #cr7 #cristianoronaldo #sportitalia pic.twitter.com/G5pBstnphQ β€” Sportitalia (@tvdellosport) August 12, 2023

πˆππ πˆππˆπ“πŽ π‚π‘πŸ•β€ΌοΈ Sempre lui. Nella finale di Champions League Araba Cristiano Ronaldo firma la rete del vantaggio ai tempi supplementari ⚽⚽ Abbiamo finito gli aggettivi. #ronaldo #cr7 #sportitalia pic.twitter.com/AUdoqD1S7X β€” Sportitalia (@tvdellosport) August 12, 2023