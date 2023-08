La doppietta pazzesca di Candreva, la rinascita di Belotti e l’impatto super di De Ketelaere | VIDEO

CalcioWeb

Continua il programma della 1ª giornata del campionato di Serie A e si sono concluse altre due partite interessanti. Prestazione clamorosa di Candreva nella sfida dell’Olimpico tra Roma e Salernitana. La squadra di Paulo Sousa può recriminare, fermata nel finale all’Olimpico.

Si sblocca Belotti, ma il gol viene annullato. Il Gallo si conferma e la rete del vantaggio arriva al 17′. Poi Candreva decide di salire in cattedra e realizza due gol, uno più bello dell’altro. Nel finale si registra il forcing e Belotti trova la doppietta personale, in gol in Serie A dopo più di un anno. Finisce 2-2.

Impatto con il botto di Charles De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta. L’ex Milan entra nel secondo tempo contro il Sassuolo, prima sfiora il gol e poi trova di testa la rete dello 0-1. Poi la chiude Zortea per lo 0-2. Colpo importante della squadra di Gasperini, in grado di lottare per obiettivi ambiziosi.

