Dramma nel calcio, ex Cagliari tenta il suicidio: è in fin di vita | NOME e DETTAGLI

Momenti di grande paura nel mondo del calcio. L’ex Cagliari e idolo del Nacional Waldemar Victorino è ricoverato in fin di vita dopo un tentato suicidio. E’ quanto riportato dalla stampa spagnola e la situazione è stata considerata drammatica. Secondo quanto si apprende, l’ex calciatore stava attraversando un momento difficile dal punto di vista economico. I medici avrebbero dichiarato la morte cerebrale.

Waldemar Victorino è un ex calciatore uruguaiano classe 1952, di ruolo attaccante. La prima vera esperienza della carriera è stata al River Plate di Montevideo, poi Nacional e Deportivo Cali. Nel 1982 passa al Cagliari. Arrivato in Italia come un grande colpo di mercato, non riesce ad esprimersi al meglio. Le ultime esperienze della carriera sono state con le maglie di Newell’s Old Boys, Colón e LDU Portoviejo. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale uruguaiana.