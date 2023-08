Fiorentina, Commisso scatenato: 3 colpi formato Europa, pronti 40 milioni!

CalcioWeb

Giornata particolarmente fruttuosa per la Fiorentina in materia di calciomercato. La formazione toscana è andata con decisione su tre obiettivi, 2 per l’attacco e uno nel reparto portieri, portando tutte e tre le trattative in fase molto avanzata, per non dire a un passo dalla chiusura. Un importante esborso economico per il presidente Rocco Commisso che metterà sul piatto circa 40 milioni di euro per dare a Vincenzo Italiano una squadra che possa ben figurare in 3 competizioni.

Doppio colpo in attacco

L’attacco è il reparto che sarà maggiormente rivoluzionato. Uno fra Cabral e Jovic è destinato a lasciare Firenze, ma non è da escludere che possano salutare entrambi. La Fiorentina è andata con decisione, infatti, su Beltran del River Plate, attaccante argentino per il quale la formazione toscana ha messo sul piatto 25 milioni di euro. A giocarsi il posto da titolare con lui sarà Nzola, attaccante che tanto bene ha fatto con lo Spezia: per riportarlo in massima serie dopo la retrocessione serviranno circa 10 milioni.

Novità in porta

Volto nuovo anche fra i pali. Il prescelto è Oliver Christensen, estremo difensore in forza all’Hertha Berlino. Spesa contenuta in questo caso, basteranno 5 milioni di euro per chiudere l’affare con la formazione tedesca.