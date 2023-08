Indagine Prisma: la decisione del Gup sul passaggio di Orsolini dalla Juve al Bologna

CalcioWeb

Un’altra vittoria importante in casa Juventus in riferimento all’Inchiesta Prisma. Il club bianconero ha già scontato una penalizzazione e adesso potrà disputare il campionato senza preoccupazioni. Nessun falso in balancio: è quanto stabilito dal Gup di Bologna Sandro Pecorella in relazione al passaggio dalla Juventus al Bologna dell’attaccante Riccardo Orsolini.

Secondo la pronuncia del Gup le scritture private relative ai trasferimenti dei calciatori non sono penalmente perseguibili. “Non avevamo dubbi. Si tratta di una pronuncia a tempo di record che ben può fare da apripista agli altri procedimenti pendenti innanzi alle varie autorità giudiziarie e riguardanti fattispecie similari”, le parole dell’avvocato Mattia Grassani, che rappresentava il Bologna.

Ora dovranno pronunciarsi le altre procure al lavoro: Genova, Bergamo, Udine, Modena e Cagliari.