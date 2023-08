Inter, sliding door: Correa ai saluti, c’è un ritorno inaspettato

CalcioWeb

L’Inter si muove negli ultimi giorni di mercato a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per vivere tre competizioni da protagonista. In attesa dell’arrivo di Benjamin Pavard, atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche, i nerazzurri sono concentrati sul reparto offensivo.

Joaquin Correa è ormai con le valigie in mano. L’argentino è vicinissimo all’Olympique Marsiglia, da limare gli ultimi dettagli della formula: si parla di un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni complessivi che diventa obbligo (a 12 milioni) al verificarsi di alcune condizioni specifiche. Il sostituto dell’ex Lazio è un ex pronto al ritorno.

Attesa per il ritorno di Alexis Sanchez

A fare il percorso inverso da Marsiglia a Milano sarà una vecchia conoscenza dell’Inter. Alexis Sanchez, svincolatosi dall’OM al termine della passata stagione, attende la chiamata dell’Inter per sottoporsi alle visite mediche e vestire nuovamente di nerazzurro. Una mossa inaspettata visto come il cileno si era lasciato: la querelle buonuscita, qualche parola al veleno su spogliatoio e gestione da parte di Inzaghi, tanta voglia di giocare e scarsa propensione al turnover. Tornerà per fare la quarta punta, ruolo che in passato gli è stato stretto… e adesso?