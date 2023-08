Inter, è fatta per l’attaccante: i tifosi nerazzurri si ‘spaccano’

CalcioWeb

L’Inter ha deciso di rompere gli indugi sulla scelta del nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi: sarà Marko Arnautovic il centravanti per la prossima stagione. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Bologna per 8 milioni di euro più due di bonus. Per il calciatore un biennale da 3,7 milioni netti più bonus.

L’attaccante sarà a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto. Sabato sarà già a disposizione per la partita di campionato contro il Monza. Il 34enne austriaco è un attaccante forte fisicamente in grado di fare reparto da solo, pericoloso in area di rigore e nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Floridsdorfer, Twente, Werder Brema, Stoke, West Ham e Shanghai SIPG.

La notizia ha ‘spaccato’ i tifosi azzurri: da una parte i supporter contenti per l’arrivo di un calciatore considerato di esperienza, dall’altra una parte della tifoseria sembra preoccupata per la campagna acquisti giudicata deludente.