Lazio, l’esito dell’incontro Lotito-Sarri: c’è l’accordo sul nome dell’attaccante

CalcioWeb

E’ andato in scena un incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per sbloccare il calciomercato della Lazio. La sessione estiva dei biancocelesti si è aperta con la cessione pesantissima di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita e in entrata si è registrato solo l’arrivo di Castellanos.

Il tecnico biancoceleste ha manifestato tutte le perplessità sulle strategie del club e soprattutto sui tempi di chiusura delle trattative. I problemi non sono stati sistemati definitivamente, ma l’incontro di ieri è servito per avvicinare le parti ad un accordo sulle strategie.

I nomi sul calciomercato della Lazio

Maurizio Sarri ha chiesto l’arrivo di tre calciatori di un certo spessore. Il sogno del tecnico è Domenico Berardi, ma il presidente Lotito ha considerato eccessive le richieste del Sassuolo di 35 milioni di euro. E’ il caso pure del centrocampista Zielinski, valutato 35 milioni dal Napoli. Si allontana l’arrivo di un’altra richiesta di Sarri, l’esterno Pellegrini.

E’ stato invece trovato un punto d’incontro sul nome del nuovo attaccante da inserire nella batteria a disposizione del tecnico. Si tratta di Jesper Karlsson, attaccante svedese dell’Az Alkmaar.

E’ un attaccante esterno di sinistra, classe 1998. E’ bravissimo a saltare l’uomo e nell’uno contro uno ed è in grado di giocarsi il posto con Zaccagni. All’occorrenza può essere schierato anche a destra. Si è dimostrato anche un buon realizzatore e nel corso della carriera ha indossato le maglie di Falkenberg, Elfsborg, Az Alkmaar e della Nazionale svedese.