Lecce-Lazio, il portiere Falcone provoca i tifosi biancocelesti | VIDEO

La 1ª giornata del campionato di Serie A ha regalato una grande sorpresa: la vittoria del Lecce contro la Lazio. Il vantaggio di Ciro Immobile aveva messo in discesa la partita per la squadra di Maurizio Sarri, poi la grande rimonta dei padroni di casa con i gol di Almqvist e Di Francesco in pochi minuti.

La gara ha fatto discutere anche per un altro motivo: non è passata inosservata la reazione del portiere Wladimiro Falcone nei confronti dei tifosi biancocelesti. Il riferimento è al gol del pareggio dei padroni di casa: l’estremo difensore si afferra le parti intime con lo sguardo rivolto al settore ospite.

Il gesto provocatorio è sicuramente da condannare e ha fatto infuriare i tifosi biancocelesti. Falcone è nato a Roma ed è un grande tifoso giallorosso, la rivalità ha giocato un brutto scherzo al portiere del Lecce.

Il portiere della mia vita: Wladimiro Falcone.pic.twitter.com/vRTiqlokcb — Carlo Cimini (@car_cimini) August 23, 2023