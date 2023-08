Bonucci ha deciso, addio alla Juventus: ecco la sua nuova squadra

CalcioWeb

Sembra ormai vicinissima alla conclusione la querelle estiva che ha visto contrapposti Leonardo Bonucci e la Juventus. Il calciatore, invitato a cambiare aria dalla seconda metà della scorsa stagione, considerato fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, aveva deciso comunque di restare un ultimo anno in bianconero per giocarsi le sue carte in vista dell’Europeo con la Nazionale per poi ritirarsi con la maglia della Vecchia Signora.

Uno scenario che non si verificherà. La Juventus lo ha messo fuori rosa, la prospettiva sarebbe stata di passare l’ultimo anno della carriera in tribuna e, contestualmente, vedere sfumata la possibilità di essere convocato dal neo CT azzurro Spalletti. Per questi motivi Leonardo Bonucci ha deciso di partire.

Addio alla Juventus e alla Serie A

Accostato a diverse squadre negli ultimi giorni, fra le quali anche Lazio e Roma, Bonucci ha scelto di lasciare sia la Juventus che la Serie A. Il difensore si trasferirà in Bundesliga per vestire la maglia dell’Union Berlino, domani previste le visite mediche e la firma con il nuovo club. La Juventus coprirà una parte dell’ingaggio.