Luton-Burnley e Pisa-Lecco posticipate: i motivi

CalcioWeb

I campionati iniziano subito con defezioni e i riferimenti sono alla Premier League e al torneo di Serie B italiana. E’ stata posticipata la sfida tra Luton e Burnley, valida per la seconda giornata del campionato inglese. Il motivo? La partita è stata rinviata a data da destinarsi per via dei lavori in corso nell’impianto. Il Luton ha iniziato i lavori per ristrutturare Kenilworth Road e adattarlo agli standard della massima serie.

Situazione più delicata in Serie B e l’inevitabile rinvio della sfida tra Pisa e Lecco. Le ultime settimane sono state di grande tensione in seconda categoria italiana per l’esclusione di Reggina e Lecco, nel secondo caso per la presentazione in ritardo dei documenti dello stadio. Dopo il ricorso il Lecco è stato riammesso in Serie B, ma non potrà scendere in campo prima del pronunciamento del Consiglio di Stato, previsto il 29 agosto.