Manchester United, addio a Greenwood: dall’accusa di stupro al termine del contratto

Le strade di Mason Greenwood e del Manchester United si sono separate definitivamente. La conferma è arrivata con una nota ufficiale del club. Il giovane calciatore inglese era finito al centro di alcune indagini interne del club per le accuse di tentato stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo nei confronti dell’ex ragazza Harriet Robson.

L’attaccante dei ‘Red Devils’ era stato arrestato per ben due volte dopo la denuncia presentata dalla fidanzata. Successivamente è stato dichiarato innocente e le accuse su di lui sono caduto nel febbraio del 2023.

Il comunicato del Manchester United

“Il Manchester United ha concluso la sua indagine interna sulle accuse mosse contro Mason Greenwood. Il nostro processo è iniziato nel febbraio 2023, dopo che tutte le accuse contro Mason sono state ritirate. In tutto, abbiamo tenuto conto dei desideri, dei diritti e della prospettiva della presunta vittima insieme agli standard e ai valori del club, e abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni e contesto possibile. Ciò ci ha imposto di procedere con sensibilità e attenzione all’ottenimento di prove non di dominio pubblico, anche da parte di soggetti a conoscenza diretta del caso.

Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che il materiale pubblicato online non ha fornito un quadro completo e che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, ha commesso degli errori di cui si sta assumendo la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà con lui nel ricominciare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi concordato che sarebbe stato più appropriato per lui farlo lontano dall’Old Trafford, e ora lavoreremo con Mason per raggiungere questo risultato“.