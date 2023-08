Genoa, un esterno dalla Champions League: è un lusso per la salvezza

CalcioWeb

Il Genoa è tornato in Serie A dopo la retrocessione di due anni fa e sembra avere tutta l’intenzione di voler restare in massima serie. Niente saliscendi per il ‘Grifone’ che sta provando a consegnare ad Alberto Gilardino una squadra competitiva per la categoria. Nelle ultime ore è arrivata una decisa accelerata per un esterno della Serie A, protagonista anche nella scorsa Champions League, seguito da Torino e Bologna in Serie A, mentre dal Besiktas all’estero.

Genoa su Messias

Il club ligure è a un passo da Junior Messias del Milan. Battuta la concorrenza delle avversarie, il Genoa è andato con decisione sull’esterno brasiliano che, a conti fatti, è stato uno dei titolari del Milan dello scudetto e ha giocato anche in Champions League nelle ultime due stagioni. Un vero e proprio lusso per una neopromossa. Da definire ancora le modalità della trattativa, ma non dovrebbero esserci ostacoli per la chiusura definitiva. C’è anche il sè del calciatore che, chiuso dagli arrivi di Pulisic e Chukwueze, ha espresso comunque la volontà di restare in Italia.