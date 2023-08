Mondiali femminili 2023, autogol clamoroso e Italia fuori: il Sudafrica passa 3-2

CalcioWeb

Si chiude in maniera amara il percorso dell’Italia ai Mondiali femminili 2023. Dopo una vittoria all’esordio contro l’Argentina e una netta sconfitta per 5-0 contro la quotatissima Svezia, le azzurre si giocavano il tutto per tutto nell’ultima gara del girone contro il Sudafrica. Le italiane sono state eliminate dalle africane vittoriose 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena.

Italia subito avanti su calcio di rigore all’11’ con Caruso che non fallisce dagli 11 metri. Al 32′ lo sfortunato autogol di Orsi, un’incomprensione con Durante sul retropassaggio, regala il pari alle africane. Nella ripresa il Sudafrica mette la freccia e sorpassa con la rete di Magala al 67′. Sette minuti dopo Caruso fa 2-2 deviando in rete un colpo di testa di Girelli. Con questo risultato, vista la contemporanea sconfitta dell’Argentina, l’Italia sarebbe agli ottavi.

Recupero lunghissimo, ormai verrebbe da dire ‘stile Mondiale’, con 11 minuti assegnati, diversi dei quali il check sul gol di Caruso. Al 92′ un contropiede del Sudafrica risulta letale: Magaia sfonda sulla sinistra, palla dentro per Kgatlana che buca Durante per il 3-2 che vale la qualificazione delle africane e condanna l’Italia.