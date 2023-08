Napoli, le ultime di mercato: dal nome nuovo in attacco a Gabri Veiga

CalcioWeb

Esordio vincente del Napoli in Serie A. La squadra di Rudi Garcia ha conquistato tre punti in rimonta contro il Frosinone, trascinato dal solito Osimhen e continua a confermarsi una candidata alla vittoria dello scudetto. La squadra è tornata in campo per preparare l’esordio al ‘Maradona’ contro il Sassuolo.

Ultimi giorni sul fronte calciomercato e una notizia importante riguarda la rottura definitiva con Hirving Lozano. Il messicano ha rifiutato il rinnovo del contratto con decurtazione dell’ingaggio e la cessione è praticamente certa. Lozano si è dimostrato un calciatore sempre prezioso e il tecnico azzurro ha fornito le prime indicazioni sul sostituto.

Il sostituto di Lozano

Il nome in pole per il sostituto di Lozano è quello di Saint-Cyr Johan Bakayoko, calciatore belga attualmente al Psv. E’ un attaccante di piede mancino in grado di giocare principalmente a destra. E’ rapido, esplosivo e dotato dal punto di vista tecnico, è bravo nel dribbling e nell’uno contro uno. Cresciuto nelle giovanili del Psv, il salto in prima squadra è stato automatico.

In corsa anche Jesper Grænge Lindstrom, centrocampista danese dell’Eintracht Francoforte e della nazionale danese. E’ principalmente un attaccante di sinistra, ma in grado di giocare in tutti i ruoli dell’attacco e anche dietro la punta. Dotato di una buona velocità, il suo punto di forza è il dribbling.

Gabri Veiga

Si è bloccato il passaggio del centrocampista Gabri Veiga dal Celta Vigo al Napoli. Le parti hanno già raggiunto l’accordo per una cifra di 30 milioni di euro più 6 di bonus, poi sono emerse delle complicazioni nella fase burocratica di definizione dell’operazione sulle condizioni e bonus. Le parti sono in contatto per provare a sbloccare la trattativa.