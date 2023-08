Terremoto Nazionale italiana: il motivo delle dimissioni di Mancini e il sostituto

CalcioWeb

Clamoroso colpo di scena per la Nazionale italiana. Una domenica tranquilla si è trasformata in un vero e proprio terremoto per le dimissioni di Roberto Mancini. La notizia è stata confermata ufficialmente ed è già partita la caccia al sostituto. Si è chiusa così l’avventura dell’ex Inter da Ct dell’Italia, condizionata anche dalla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Il punto più alto è stato raggiunto con la vittoria dell’Europeo.

Secondo le ultime notizie alla base della decisione di Roberto Mancini potrebbero esserci divergenze di vedute con la Federazione, soprattutto dopo il riassetto della Nazionale con gran parte del suo staff che è stato cambiato.

Il nome del sostituto

Il nome in pole per il sostituto di Roberto Mancini è quello di Antonio Conte, già alla guida della Nazionale italiana e libero da ogni impegno. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza al Tottenham ed è fermo ormai da tempo.

Un altro allenatore libero è Luciano Spalletti dopo lo storico scudetto conquistato con il Napoli. Circolano i nomi anche di Cannavaro, De Rossi, Gattuso e Montella ma sembrano soluzioni al momento da scartare.