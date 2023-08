Onana prende gol da centrocampo: Sotoka fa venire giù lo stadio | VIDEO

CalcioWeb

L’avventura di Andre Onana al Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi. L’ex portiere dell’Inter, prelevato dagli inglesi per circa 50 milioni, è diventato protagonista, nei giorni scorsi, di un video viralissimo in cui si infuria con Maguire. E non solo. Un altro filmato riguardante Onana ha fatto il giro dei social nelle ultime ore, purtroppo per il portiere ex Ajax, lui è ancora protagonista in una luce negativa.

Il gol da centrocampo di Sotoka

Nel corso dell’amichevole fra Manchester United e Lens, Floran Sotoka si è preso le prime pagine di tutti i giornali sportivi con un gol pazzesco. Vista l’attitudine di Onana a giocare ampiamente fuori dai pali, l’attaccante della formazione francese ha pensato bene, una volta recuperata una palla persa in uscita dalla difesa inglese, di fulminarlo con una conclusione pazzesca da centrocampo che ha fatto impazzire tutto lo stadio!

Floron Sotoka goal against Manchester United pic.twitter.com/6RQ7HlX1Ae — SG1FOTBALL (@SG1VAAR) August 5, 2023