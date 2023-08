Vlahovic toglie dai guai la Juventus: il Bologna reclama un rigore, è 1-1

CalcioWeb

Primo passo falso della nuova stagione per la Juventus che non ripete l’ottima prestazione offerta nella prima gara della stagione contro l’Udinese. I bianconeri, all’esordio in casa allo Stadium, si fermano sull’1-1 contro il Bologna andando sotto nel punteggio e rischiando di capitolare. Primo tempo opaco, riflessi di Juventus della passata stagione, contro un Bologna compatto e volenteroso che sblocca la gara con Ferguson al 24′ e chiude avanti i primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa Vlahovic firma il pari al 52′ ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 71′ il Bologna protesta chiedendo un calcio di rigore per fallo di Iling-Junior su Ndoye ma il Var non interviene. Pochi minuti dopo Dusan Vlahovic di testa pareggia i conti e toglie la Juventus dai guai.

Nell’altra gara giocata in contemporanea pirotecnico 2-2 tra Fiorentina e Lecce. Doppio vantaggio per i toscani con Nico Gonzalez e Duncan: le fatiche della coppa vengono fuori alla distanza e il Lecce trova le due reti che valgono la parità grazie a Rafia e Krstovic.