Sassuolo, Berardi non convocato contro il Napoli: indizio di mercato?

La situazione legata al caso Berardi tiene ancora banco in casa Sassuolo a pochi giorni dalla fine del calciomercato. La domanda che tutti i tifosi si fanno è una sola: Berardi resta o parte? Situazione spinosa in entrambi i casi: se l’esterno della Nazionale dovesse restare, dovrà ricucire il rapporto con l’ambiente dopo le tensioni dei giorni scorsi; se dovesse partire (Juventus in pole), il Sassuolo dovrebbe sbrigarsi a trovare un sostituto.

Indizio di mercato?

Intanto, in vista della sfida contro il Napoli, valevole per la seconda giornata di Serie A, il tecnico Dionisi ha scelto di non convocare Domenico Berardi nonostante il calciatore si sia regolarmente allenato con la squadra.

“Si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. – ha dichiarato Dionisi in conferenza stampa – Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima“.

Indizio di mercato? Possibile. È da valutare in che direzione interpretare le parole dell’allenatore: si tratta di un’assenza per preservare il calciatore in ottica sessione, o per averlo definitivamente a disposizione a mercato chiuso dalla prossima gara?