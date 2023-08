Scamacca in Serie A, ma non all’Inter: sorpasso inaspettato, tutti spiazzati

CalcioWeb

Il futuro di Scamacca sembra essere in Serie A, ma è ancora un mistero quale sarà la squadra che riuscirà a riportare in Italia l’ex bomber del Sassuolo. Il Milan sembra essersi chiamato fuori dopo l’acquisto di Hojlund. La Roma, alle prese con la trattativa per Marcos Leonardo, sembra tentennare. L’Inter è stata la prima a piazzare un affondo deciso: offerta da 22 milioni, lontana dalla richiesta del West Ham, ma anche l’unica proposta sul piatto per un calciatore destinato alla partenza.

O almeno l’unica proposta fino a oggi. Nelle ultime ore, infatti, una nuova squadra del campionato italiano ha manifestato il proprio reale interesse per Gianluca Scamacca effettuando un sorpasso inaspettato che rischia di risultare vincente.

L’Atalanta su Scamacca

In vista della successiva cessione di Hojlund al Manchester United, l’Atalanta si è tutelata in anticipo con El Bilal Tourè, bomber maliano che tanto bene ha fatto all’Almeria la passata stagione. Ma non sembra finita qui. Con Zapata scivolato indietro nelle gerarchie e con qualche richiesta di mercato, nonchè Muriel che viene da una delle stagioni meno brillanti della sua carriera, Gasperini vorrebbe un nuovo rinforzo davanti.

Il prescelto sembra essere proprio Scammaca: l’Atalanta, secondo Sky Sport, ha superato l’offerta da 22 milioni presentata dall’Inter che adesso sarà costretta a pareggiarla se non vorrà restare definitivamente spiazzata.