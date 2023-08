Inter, è subito “Toro scatenato”: Lautaro liquida il Monza con una doppietta

CalcioWeb

Se la nuova stagione del Napoli è iniziata nel segno di Victor Osimhen, quella dell’Inter non poteva che iniziare nel segno di Lautaro Martinez. Nella prima notte della nuova stagione a San Siro l’Inter brilla 2-0 nella sfida casalinga contro il Monza e il ‘Toro’ si scatena. Doppietta per il bomber argentino che prima devia in rete un cross di Dumfries dalla destra nel primo tempo, poi nella ripresa corregge in spaccata un assist del nuovo arrivato Arnautovic per il 2-0 che chiude i conti.

Segnali positivi per la squadra di Inzaghi apparsa atleticamente sul pezzo, compatta e con tanta voglia di divertirsi e far divertire. Gli addii di Brozovic e Lukaku, almeno per oggi, non si sono fatti sentire. I nerazzurri hanno fatto girare spesso la testa al Monza con ottime trame palla a terra e la ricerca continua del compagno negli spazi. È mancato, se proprio si vuole trovare il pelo nell’uovo, un po’ di cinismo. Ma arriverà con il tempo. Ottime le risposte anche dalla panchina, in particolar modo da Marko Arnautovic che sembra pronto a vestire i panni del nuovo Dzeko.

In contemporanea si è giocata la sfida tra Genoa e Fiorentina. Successo netto quello della ‘Viola’ che supera i liguri per 1-4. Di Biraghi (splendida percussione e palla sotto il sette), Bonaventura, Nico Gonzalez e Mandragora le reti del poker dei toscani. Pessimo ritorno in Serie A per il Genoa che con Biraschi ha reso meno amaro il passivo.