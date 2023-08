Serie B, l’esito dei ricorsi di Reggina e Perugia: la classifica completa

CalcioWeb

Inizio di campionato davvero particolare quello del campionato di Serie B 2023-2024 che in classifica conta una X e una Y. Reggina e Lecco hanno visto sospesa la propria posizione nel campionato cadetto fino alla data odierna, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi degli amaranto per la permanenza e quello del Perugia nei confronti del Lecco.

Ricorso Reggina bocciato

La fuga di notizie della mattina odierna era stata un sinistro presagio, confermato poi nel tardo pomeriggio. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, dopo Covisoc, Consiglio Federale, CONI e TAR, anche il Consiglio di Stato ha scelto di bocciare il ricorso della Reggina. Il parere dei magistrati è stato chiaro: Felice Saladini, proprietario degli amaranto, avrebbe dovuto pagare lo stralcio del debito (757.000 euro) il 20 giugno, scadenza non rispettata senza alcun tipo di impedimento legittimo e oggettivo. Brescia ripescato in B al posto dei calabresi che dovrebbero ripartire dalla Serie D.

Lecco in Serie B

Fumata bianca per il Lecco. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato il ricorso del Perugia. La formazione bluceleste potrà giocare il campionato di Serie B dopo la storica promozione ottenuta la passata stagione. Di conseguenza, il Perugia resta in Serie C.

La nuova classifica della Serie B 2023-2024

In attesa delle gare di questa sera, si completa il quadro delle 20 squadre della stagione 2023-2024 di Serie B. Diverse, ovviamente, le gare da recuperare a causa della mancanza di due squadre. Di seguito il recap completo.

Parma 9 Modena 6 * Venezia 4 * Cosenza 4 Palermo 4 * Bari 4 * Sudtirol 4 * Catanzaro 4 * Pisa 3 * Ascoli 3 Cittadella 3 * Spezia 1 ** Sampdoria 1 (-2) * Cremonese 1 * Reggiana 1 Como 1 * Brescia 0 *** Lecco 0 *** Ternana 0 * FeralpiSalò 0

* 1 gara in meno

** 2 gare in meno

*** 3 gare in meno